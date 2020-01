VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 - ORE 17.00

Sede ACLI MILANESI, via della Signora 3 - MILANO

salone Luigi Clerici



Un momento di incontro e di confronto aperto a reti, movimenti, associazioni, comitati, circoli, cittadine e cittadini, operatori dell’informazione per rilanciare l’impegno collettivo per la pace, il disarmo, la nonviolenza.



Le campagne e i temi dell’azione di Rete della Pace e di Rete Italiana per il Disarmo presentati all’attenzione della cittadinanza, con una carrellata di interventi e informazioni utili a costruire percorsi di Pace.

Dalla diminuzione delle spese militari all’eliminazione delle armi nucleari; dalla promozione di iniziative di soluzione nonviolenta dei conflitti alla creazione dei Corpi Civili di Pace; dal controllo dell’export militare italiano all’azione contro le armi esplosive, i droni armati, i ‘killer robots’.

Uno sguardo sulle azioni che verranno concretizzate nel 2020 per “accendere la Pace”.



L’evento - che precede l’Assemblea congiunta di Rete della Pace e Rete Italiana per il Disarmo del 1 febbraio 2020 - si colloca inoltre all’interno del percorso di mobilitazione “Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!” caratterizzato da eventi pubblici nazionali ed internazionali nella giornata del 25 gennaio 2020.

Ulteriori informazioni sull'evento > https://www.facebook.com/events/462819141051318/